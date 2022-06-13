بايدن: مستعد لتوقيع أى اقتراحات للحد من عنف الأسلحة

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الأحد، أنه مستعد لتوقيع أى اقتراحات تظهر على مكتبه فى أقرب وقت ممكن فيما يخص الحد من عنف الأسلحة النارية فى البلاد، وذلك بعد وقت وجيز من إعلان مجموعة سيناتورات فى مجلس الشيوخ الأمريكى عن إطار لاتفاق حول معالجة أزمة عنف الأسلحة فى البلاد.





وقال بايدن فى تصريحات -نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- "كل يوم يمر، يُقتل المزيد من الأطفال فى بلادنا.. كلما جاءت "الاقتراحات" إلى مكتبى بشكل أسرع، كلما سأقوم بتوقيعها فى وقت أقرب، لنتمكن من تطبيق تلك الإجراءات وإنقاذ الأرواح".

وأعلنت مجموعة من 20 عضوا فى مجلس الشيوخ الأمريكى من الحزبين الديمقراطى والجمهورى، اليوم الأحد، عن إطار لاتفاق يهدف إلى معالجة أزمة العنف بالأسلحة النارية بعد سلسلة من حوادث إطلاق نار جماعية أعادت إثارة الجدل حول تقييد امتلاك الأسلحة فى الولايات المتحدة.

وقالت مجموعة السيناتورات فى بيان -نقلته الصحيفة- "اليوم نعلن عن اقتراح منطقى من الحزبين لحماية أطفال أمريكا وإبقاء مدارسنا آمنة ولتقليل تهديد العنف فى مختلف أنحاء البلاد.. العائلات خائفة وواجبنا هو الاتحاد واتخاذ إجراءات تساعد فى استعادة إحساسهم بالأمن والأمان فى مجتمعاتهم".

وذكرت الصحيفة على موقعها الإلكترونى، أن الإطار يتضمن بنود لتمويل إجراءات تأمين إضافية للمدارس ومبادرات للكشف عن الصحة العقلية للطلاب، بالإضافة إلى شرط مراجعة سجلات الأحداث لمشترى الأسلحة النارية الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا، وحوافز للولايات لتطبيق قانون "العلم الأحمر"، وهو قانون يمكن من خلاله مطالبة القضاء بمصادرة الأسلحة من شخص بعينه عن طريق عائلته أو الشرطة أو زملائه فى العمل إذا تم اعتباره خطرا على المجتمع.

وتضمنت المجموعة أعضاء بارزين من كلا الحزبين فى مجلس الشيوخ، على رأسهم الجمهوريين ميت رومنى، وليندسى جراهام، والديمقراطيين روى بلانت وكريس مورفى وكرستين سنيما.