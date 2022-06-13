وقال بايدن فى تصريحات -نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- "كل يوم يمر، يُقتل المزيد من الأطفال فى بلادنا.. كلما جاءت "الاقتراحات" إلى مكتبى بشكل أسرع، كلما سأقوم بتوقيعها فى وقت أقرب، لنتمكن من تطبيق تلك الإجراءات وإنقاذ الأرواح".
وأعلنت مجموعة من 20 عضوا فى مجلس الشيوخ الأمريكى من الحزبين الديمقراطى والجمهورى، اليوم الأحد، عن إطار لاتفاق يهدف إلى معالجة أزمة العنف بالأسلحة النارية بعد سلسلة من حوادث إطلاق نار جماعية أعادت إثارة الجدل حول تقييد امتلاك الأسلحة فى الولايات المتحدة.
وقالت مجموعة السيناتورات فى بيان -نقلته الصحيفة- "اليوم نعلن عن اقتراح منطقى من الحزبين لحماية أطفال أمريكا وإبقاء مدارسنا آمنة ولتقليل تهديد العنف فى مختلف أنحاء البلاد.. العائلات خائفة وواجبنا هو الاتحاد واتخاذ إجراءات تساعد فى استعادة إحساسهم بالأمن والأمان فى مجتمعاتهم".
وذكرت الصحيفة على موقعها الإلكترونى، أن الإطار يتضمن بنود لتمويل إجراءات تأمين إضافية للمدارس ومبادرات للكشف عن الصحة العقلية للطلاب، بالإضافة إلى شرط مراجعة سجلات الأحداث لمشترى الأسلحة النارية الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا، وحوافز للولايات لتطبيق قانون "العلم الأحمر"، وهو قانون يمكن من خلاله مطالبة القضاء بمصادرة الأسلحة من شخص بعينه عن طريق عائلته أو الشرطة أو زملائه فى العمل إذا تم اعتباره خطرا على المجتمع.
وتضمنت المجموعة أعضاء بارزين من كلا الحزبين فى مجلس الشيوخ، على رأسهم الجمهوريين ميت رومنى، وليندسى جراهام، والديمقراطيين روى بلانت وكريس مورفى وكرستين سنيما.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن: مستعد لتوقيع أى اقتراحات للحد من عنف الأسلحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.