رابط https://moe.gov.eg/ للكشف عن نتائج الشهادة الاعدادية 2022 ترم ثاني من موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس

نتائج الشهادة الاعدادية 2022 ترم ثاني. تتزايد عمليات البحث مؤخرا بشكل كبير للغاية على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2022 بمحافظة القاهرة حيث تتوفر نتيجة الشهادة الإعدادية لكل محافظة عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم الخاصة بها، لذلك تتوفر نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة من خلال رقم الجلوس الخاص بالطالب وعبر رابط بريد إلكتروني لمديرية التربية والتعليم لمحافظة القاهرة، كما يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022 أقيمت في منذ 17 وحتى 23 مايو السابق وتم في تلك الفترة أداء امتحانات من قبل أكثر من 66 ألف طالب وطالبة وتم توزيعها على 312 لجنة على مستوى الإدارات في محافظة القاهرة. وإليكم الخطوات التي من خلالها يمكن الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022.

نتائج الشهادة الاعدادية 2022 ترم ثاني

ظهرت نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني بالقاهرة بعد أن أقر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مؤخرًا نتائج امتحانات الترم الثاني لشهادة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2021/22، كما أعلن أن بنسبة نجاح في المحافظة حوالي 83٪، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان 186273 طالبًا وطالبة ومن حضر منهم حوالي 180891 طالبًا وطالبة وتم اجتياز 147653 طالبًا وطالبة فقام محافظ القاهرة بتقديم خالص التهاني لطلابها وطالباتها وعن خالص تمنياته لهم دوام التوفيق في المراحل القادمة، ومن جانبه صرح اللواء خالد عبد العال أنه سيتم الإعلان عن النتيجة من خلال الروابط الموجودة على الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة .

كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني

يمكن لجميع الطلاب معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 لنهاية العام الدراسي الحالي عن طريق الدخول إلى موقع بوابة التعليم الأساسي بوزارة التربية والتعليم من خلال شبكة الإنترنت واتباع الخطوات التالية بشكل صحيح:

الدخول لموقع وزارة التربية والتعليم

اختر من الموقع الخدمات الإلكترونية.

اضغط على نتائج الطلاب.

اختر المرحلة التعليمية امراد البحث عنها

اكتب رقم جلوس الطالب وأي بيانات يتم طلبها على الموقع

تحديد المحافظة التابع اليها الطالب

انقر على الاستعلام عن النتيجة لتظهر مباشرة.

على ان تكون على الفور امامكم النتئج معلنة على الفور

تقسيم الدرجات فى الصف الثالث الاعدادي