مساعدات مؤسسة بن راشد لجميع المحتاجين في الوطن العربي

تتطلع دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تحقيق مستقبل أفضل وذلك من خلال سواعد أبنائها، لذلك يسعى الشيخ محمد بن راشد إلى تقديم كافة أنواع الدعم وتلبية رغبات للمحتاجين في الوطن العربي الكافة، فقد عُرف الشيخ محمد بن راشد بأنه لا يرد أحدًا فهو من أفضل الشيوخ داخل دولة الإمارات من حيث تقديم المساعدات المالية والعلاجية والتعليمية والإنسانية وغيرهم، و يأمل الكثير من المحتاجين في جميع أرجاء الوطن العربي في معرفة الطريقة الصحيحة لتقديم طلب مساعدات محمد بن راشد لجميع المحتاجين في الوطن العربي.

خطوات تقديم طلب للحصول على مساعدات محمد بن راشد

يرغب الكثير من المواطنين الإماراتيين وكذلك المقيمين داخل دولة الإمارات العربية المتحدة في معرفة الطريقة الصحيحة لتقديم طلب مساعدة للشيخ محمد بن راشد، فهناك أوراق لابد من تجهيزها قبل التقديم كهوية سارية المفعول للأماراتي أو تصريح الإقامة لغير الأمارتين، وأيضاً يلزم أن يكون المتقدم متزوج ويقدم هوية سارية لزوجته وصورة للبطاقة العائلية، يمكن أيضاً للمرأة المطلقة التقديم بتقديم مستند يثبت حضانة الأطفال، وفيما يلي نذكر الخطوات التفصيلية لإرسال طلب مساعدة:

فتح الصفحة الرئيسية الخاصة بمؤسسة بن راشد الخيرية.

الضغط على الدخول إلى البريد الإلكتروني.

سوف تظهر نافذه جديدة تحتوى على كافة المساعدات الإنسانية والمالية والعلاجية المتاحة.

قم بتدوين كافة البيانات الشخصية المطلوبة بدقة مثل الاسم بالكامل وعنوان الإقامة ورقم الهوية الوطنية ورقم الجوال والحالة الاجتماعية.

تحديد نوع المساعدة المرغوب فيها.

كتابة رسالة مختصرة إلى سمو الشيخ توضح فيها المساعدة التي ترغب بها.

التحقق من أنك لست روبرت.

النقر على تقديم الطلب.

أرقام التواصل مع مؤسسة الشيخ محمد بن راشد

يمكن التواصل المباشر مع الشيخ محمد بن راشد عن طريق عدة أرقام من داخل وخارج الإمارات العربية المتحدة، ويستقبل الشيخ محمد بن راشد كافة الطلبات المقدمة على الرحب والسعة، وفيما يلي نذكر أرقام التواصل المباشر: