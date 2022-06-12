وأوضح مدير فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدى - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن منع دخول الإبل إلى المشاعر المقدسة سيكون خلال موسم حج هذا العام؛ خوفًا من إمكان تفشى الفيروس الذى ينتقل من الحيوان إلى الإنسان.
وأكد أن الوزارة استعدت لموسم الحج بحزمة إجراءات من خلال خطة موسم الحج، التى تضمنت توفير الكوادر البيطرية المتخصصة التى تعمل على مدار الساعة؛ لفحص الأغنام الواردة عن طريق ميناء جدة الإسلامى، والتأكد من سلامتها بالكشف ظاهريا ومخبريا، وإنشاء نقاط تفتيش على مداخل العاصمة المقدّسة بكوادر متخصصة تعمل على منع دخول أى أغنام إلا بعد التأكد من مصدرها وسلامتها.
ودعا الغامدى جميع العاملين بموسم الحج إلى مضاعفة الجهود لرفع مستوى الجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكدًا أهمية الدور الحيوى والمستمر الذى تقوم به الوزارة وسعيها للعمل على توفير الخدمات كافة بما يلامس احتياجات الحجاج وقاصدى المشاعر المقدسة.
ونظمت وزارة البيئة والمياه والزراعة بفرع منطقة مكة المكرمة ورشة عمل فى إطار استعدادات الوزارة لموسم حج هذا العام 2022، بمشاركة فرق الحج البيطرية، وسلطت الورشة الضوء على أهم الأمراض البكتيرية والفيروسية، وطرق جمع وحفظ العينات لها، حيث هدفت إلى رفع درجة كفاءة وجاهزية الأفراد المشاركين من خلال تدريبات تخصصية على أعمال فرق الحج البيطرية.
وفيروس "ميرس-كوف MERS-CoV" هو اختصار لفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وهو فيروس تاجى تم معرفته لأول مرة فى عام 2012، وتبين أنه المسئول عن مُتلازمة الشرق الأوسط التنفُّسية (ميرس MERS)، حيث تظهر أعراض المرض عادة فى صورة أعراض تنفسية حادة، من بينها الحمى والسعال وضيق التنفس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية: بدء تطبيق منع دخول الإبل إلى المشاعر المقدسة خلال موسم الحج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.