أبو الغيط: الحرب الروسية– الأوكرانية قد تمتد لسنوات

جدة - نرمين السيد - وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية - فى تصريحات خاصة مع برنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد" - أن روسيا لها مفاهيم محددة، والعالم الغربى له منطلقاته ويسعى إلى هزيمة روسيا.

وأشار أبو الغيط إلى أن هناك ملامح لتحديات بين القوى العظمى: أمريكا وحلف شمال الأطلسى وروسيا والصين، لافتًا فى الوقت ذاته إلى أن روسيا بها أكثر من 5 آلاف رأس نووية، وأن هناك عواقب وخيمة للأحداث فى أوكرانيا.

وأكد أنه من الملاحظ حاليا وجود مساعى لتجميد روسيا على أرضها، وليس تجميد عضويتها فى الأمم المتحدة.

وأضاف أبو الغيط أن هناك تضييق خناق على ظهور الصين كقوة على الأرض، موضحًا أن العالم الغربى يسعى إلى إنشاء ائتلافات ضد الصين.

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية أن العالم الغربى يرى أن الصين لم تلتزم بخطوط متوافق عليها دوليًا.