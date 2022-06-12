رئيس فنلندا: لن ننضم للناتو من دون السويد

جدة - نرمين السيد - وقال الأمين العام لحلف "ناتو"، ينس ستولتنبرج، إن "انضمام فنلندا للحلف سيعزز أمن أوروبا"، مؤكدا أن أمن فنلندا والسويد يمثل أهمية للناتو.

وأضاف ستولتنبرج، فى تصريحات أوردتها قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية فى وقت سابق اليوم، أن القوات الفنلندية والسويدية تشاركان فى تدريبات الحلف.

وكانت كلا من فنلندا والسويد قد قدمتا طلبا رسميا إلى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، للانضمام إلى الحلف، الأمر الذى لقى ترحيبا من قبل الناتو.

كذلك أعلن الاتحاد الأوروبى فى وقت سابق، أن السويد وفنلندا بإمكانهما الاعتماد على الدعم الكامل من الاتحاد الأوروبى بشأن هذا الملف.