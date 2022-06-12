لجنة تحقيق أمريكية فى اقتحام الكابيتول: لدينا أدلة كافية لإدانة ترامب

جدة - نرمين السيد - أعلنت لجنة تحقيق نيابية أميركية فى قضية اقتحام الكابيتول (الذى يضم مقر الكونجرس الأمريكى) اليوم الأحد، أن لديها أدلة كافية لإدانة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، حسبما أفادت قناة "العربية".





وأدان الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، جلسة الاستماع العلنية ‏للجنة مجلس النواب بالكونجرس، التى تم تعيينها للتحقيق فى أحداث اقتحام مبنى الكابيتول خلال يناير لعام 2021.‏ وكتب ترامب، فى إحدى التدوينات، قبل يومين: "لذلك ترفض اللجنة غير المنتخبة للـ"هاكرز" السياسيين لعب أى ‏من الشهود والإفادات الإيجابية العديدة، وترفض الحديث عن التزوير والمخالفات الانتخابية التى ‏حدثت على نطاق واسع.. بلدنا فى مثل هذه المشاكل، واصفا أحداث الكابيتول بأنها "أعظم حركة" ‏فى تاريخ الولايات المتحدة.‏ يذكر أن اللجنة المختارة فى مجلس النواب للتحقيق فى أعمال الشغب فى الكابيتول، قد أعلنت قضية ‏علنية ضد ترامب فى جلسة الاستماع فى وقت الذروة باستخدام شهادات ومقاطع فيديو من يوم الهجوم.‏

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