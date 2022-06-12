هجوم بسكين فى جامعة ألمانية يتسبب فى مقتل سيدة وإصابة ثلاثة طلاب

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفاد موقع "إندبنت عربية"، كانت السيدة وهى أستاذة مساعدة، تحضر ندوة فى جامعة هام-ليبشتاد للعلوم التطبيقية عندما وقع الهجوم الجمعة.
وأصيبت شابتان أخريان وشاب فى الهجوم قبل أن يتمكن طلاب من السيطرة على المهاجم.
والسبت نقل مشتبه فيه يبلغ 34 سنة إلى مركز للرعاية النفسية بعدما قالت النيابة العامة إنه يعانى على الأرجح فصام الشخصية.
والأحد، أعلنت الجامعة فى بيان نشرته على موقعها الإلكترونى أنها تلقت "ببالغ الحزن" نبأ وفاة المصابة، وتُستكمل التحضيرات لمراسم وداعية لها مقررة الاثنين.
والمشتبه فيه طالب فى الجامعة واستهدف الضحايا بسكينين، وفق النيابة العامة.
وتعرضت طالبة تبلغ 22 سنة لثمانى طعنات فى البطن ما استدعى خضوعها لجراحة عاجلة، ويعتقد أن حياتها لم تعُد بخطر، فيما أصيبت الضحيتان الأخريان وهما شاب وشابة يبلغان 22 سنة بجروح أقل خطورة.
وكان المشتبه فيه خرج الجمعة من مستشفى للرعاية النفسية كان نقل إليه بعد محاولته الانتحار، وفق النيابة العامة.
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