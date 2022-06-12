الجيش الأردني ينفذ عملية نوعية على الحدود

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 12 يونيو 2022 11:07 مساءً - دوت الخليج :- انطلاقاً من الجهود التي تبذلها القوات المسلحة في الحفاظ على أمن الوطن وحماية المواطن من آفة المخدرات، نفذت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم الأحد عملية نوعية على إحدى واجهاتها ضمن منطقة المسؤولية، أسفرت عن إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة: “إن المراقبات الأمامية لقوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت مجموعة من الأشخاص قادمين من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث تعاملت آليات رد الفعل السريع مع هذه المجموعة من خلال تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية”.

وبين المصدر أنه وبعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على (154) كف حشيش و(900000) حبة كبتاجون، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وشدد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو أي محاولة تهريب، لحماية الحدود الأردنية ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.