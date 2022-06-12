انتخابات فرنسا.. نتائج متقاربة بين معسكرى ماكرون واليسار

جدة - نرمين السيد - أظهر استطلاع، اليوم الأحد، أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون واتحاد يسارى جديد متقاربان جدا فى التقديرات الأولية لنتائج الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، لكن سيظل من الصعب التكهن بما إذا كان سيفوز بالغالبية، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





وبعد أقل من شهرين من إعادة انتخابه، يواجه ماكرون تحديا قويا من كتلة يسارية موحدة تظهر استطلاعات الرأى أنها قد تحرمه من أغلبية مطلقة حتى لو لم تسيطر على البرلمان.

وأظهر استطلاع، أجرته مؤسسة إيفوب فيدوسيال، حصول التحالف اليسارى على 25.7% من الأصوات، بينما حصل حزب ماكرون وحلفائه على 25%، بينما حصل اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان على 19.3%، وفقا لرويترز.

وفى ظل نظام الجولتين الذى يتم تطبيقه فى 577 دائرة انتخابية بأنحاء البلاد، فإن التصويت فى الجولة الأولى ليس مؤشرا جيدا على من سيفوز بالغالبية فى نهاية المطاف فى 19 يونيو، عندما تجرى الجولة الثانية.

وتتوقع مصادر مطلعة داخل الحكومة أداء ضعيفا فى الجولة الأولى لائتلاف ماكرون "معا" اليوم الأحد وامتناع أعداد قياسية من الناخبين عن التصويت.

وبلغت نسبة المشاركة فى الانتخابات البرلمانية الفرنسية حتى الساعة الخامسة مساء 39.42%، وهى فى انخفاض مقارنة بالدورة الماضية عام ‏2017، حيث بلغت النسبة 40.75%.

وتأمل كتلة جان-لوك ميلونشون اليسارية المتشددة فى الاستفادة من الغضب من ارتفاع تكاليف المعيشة.