رقم مساعدات آل مكتوم والموقع الإلكتروني لطلب المساعدات المالية والإنسانية رغبة في الحصول على الخدمات العديدة التي تقوم المؤسسة بتقديمها لغير القادرين، حيث تقوم المؤسسة بشكل دوري بإتاحة الرابط الرسمي لتقديم المساعدات المالية والإنسانية كما أن للمؤسسة العديد من المشروعات السكنية التي يتم من خلالها تقديم مكان آمن للسكن وآدمي للأسر الغير قادرة، كما يكون هنالك العديد من المشروعات والمساعدات التي يقوم بها عائلة وأحفاد آل مكتوم.

[رقم مساعدات آل مكتوم] رابط التقديم وخطوات الحصول على مساعدة مؤسسة بن راشد mbrch.gov.ae

قام الملك زايد بإطلاق العديد من المشروعات الخاصة بتنمية دولة الأمارات العربية والمتحدة، ثم قام من ماله الخاص ومن خلال توفير عدد من المنصات الإنسانية لمساعدة المحتاجين بإطلاق العديد من المشروعات الخيرية التي تستهدف ساكني الدولة من الفقراء، مواطنين أو مقيمين، لا تفرق في استقبال الطلبات، كما شهد للمؤسسة العديد من المواطنين من خارج الدولة بعد أن استجابت لطلباتهم وقامت بتقديم الدعم لهم، وقامت أيضا بتقديم المساعدة الإغاثية للمكروبين واللاجئين وغيرهم في جميع أنحاء العالم.

مشروعات بن راشد وعائلة أل مكتوم في الإمارات

تم إطلاق العديد من المشروعات الخيرية التي جاءت بالوصية المباشرة من الملك زايد الخير رحمه الله ومنها:

المشروعات السكنية للفقراء غير القادرين الذين لا يمكنهم شراء منزل أو تحمل نفقاته، ويتم توفير منزل مناسب للأسرة على أن يتم تقديم دعم مالي لا يسترد لهم أيضا للإصلاح والتعديل في هذا المنزل.

تسجيل حج لغير القادرين، وهو مشروع أطلقه الملك زايد منذ أمد ويستمر أولاده وأحفاده في استمراره، وقد قامت المؤسسة بتفعيل رابط تسجيل ألكتروني لغير القادرين من الإماراتيين يوم يوم 11 يونيو 2022 لاستقبال 667 حاج وحاجة مجانا مع توفير الحملات والإقامات المجانية لهم.

تفعيل الرابط الإلكتروني لمؤسسة خيرية باسم آل مكتوم ومؤسسة بن راشد لاستقبال الطلبات والرد عليها مع إرفاق الوثائق واتباع شروط الحصول على المساعدة.

كيفية التفاعل والتواصل مع جمعية أل مكتوم والحصول على المساعدة

يقوم المواطن المستوفي شروط الحصول على المساعدة بالدخول على الرابط الإلكتروني لمؤسسة آل مكتوم الإنسانية. يتم اختيار الخدمات الإلكترونية أعلى يمين صفحة المؤسسة. يقوم باختيار ايقونة طلبات المساعدة. تظهر الرسالة التالية” عملاؤنا الأعزاء يسرّنا استقبال طلباتكم يوميا من الاثنين الى الخميس اعتبارا من الساعة التاسعة صباحاً على الموقع الالكتروني و حتى اكتمال العدد المطلوب”. يتم التسجيل في المواعيد المقررة. يقوم بتسجيل كافة البيانات المطلوبة.

طرق التواصل مع المؤسسة (رقم مساعدات آل مكتوم)