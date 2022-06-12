عاجل.. ارتفاع تاريخى لأسعار البنزين فى التشيك

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفاد موقع "scooptrade" الاقتصادى، اليوم الأحد، تم بيع لتر من البنزين فى المتوسط مقابل 47.31 كرونة (حوالى 2.06 دولار)، ولتر من وقود الديزل مقابل 46.53 كرونة (2 دولار).
وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية فى ارتفاع معدلات التضخم عالميا، وخلق العديد من الأزمات المتمثلة فى نقص الطاقة من ناحية بسبب الحصار الروسى، وارتفاع أسعار المواد الغذائية من جهة أخرى وسط مخاوف وحالة من عدم اليقين بشأن موعد انتهاء هذه الحرب أو مآلاتها.
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