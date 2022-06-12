تضرر أكثر من 14 ألف فدان فى باكستان بسبب حرائق الغابات

جدة - نرمين السيد - أعلنت إدارة شئون البيئة والغابات الإقليمية فى باكستان وقوع أضرار فى أكثر من 14 ألفا و430 فدانا جراء حرائق الغابات فى إقليم "خيبر باختونخوا" شمال غربى البلاد خلال الأسبوعين الماضيين، مشيرة إلى أن أكثر من 200 حريق مازال يجتاح العديد من المناطق هناك.





وأوضحت الإدارة - فى تقرير نقلته صحيفة "داون" الباكستانية اليوم الأحد - أن المناطق المنكوبة تتضمن غابات ومراعى أغنام، وأنه تم تسجيل 210 حرائق فى الغابات، من بينها 55 حريقا بدأت عمداً بواسطة سكان محليين، بينما أدت ظروف الطقس الجاف إلى نشوب 12 منها، فى حين مازال سبب نشوب 143 حريقا غير معروف، لافتة إلى أنها جمعت هذه الأرقام على أساس تقارير بشأن الوضع اليومى خلال الفترة ما بين 23 مايو الماضى و9 يونيو الجارى. يذكر أن باكستان تواجه موجة شديدة من الحر، توصف بأنها أطول موجة حر فى تاريخها، فيما مازالت تكافح من أجل معالجة مشكلة انقطاع الكهرباء والغاز.

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