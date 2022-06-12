نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر نحو ثلث المتسولين المضبوطين في الأردن خلال 2022 أطفال على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 12 يونيو 2022 09:08 مساءً - دوت الخليج :- بلغت نسبة الأطفال الذين ضُبطوا بين المتسولين في الأردن في العام الحالي 32.81%، وفق بيانات وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك قبيل بدء العمل بالقانون المعدل لقانون العقوبات أواخر الشهر الحالي.

وضُبط 4834 متسولا خلال العام الحالي، منهم 1586 طفلا، وفق تصريح مساعد أمين عام الوزارة لشؤون التنمية والرعاية محمود الجبور، السبت.

وقال الجبور : إن عدد الأطفال المضبوطين لتسولهم يبلغ 5800 خلال عام 2021، من أصل 13558 متسولا، وأوضح الجبور أن القانون المعدل لقانون العقوبات غلظ العقوبات للحد من تسول الأطفال.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل من: استعطى أو طلب الصدقة من الناس متذرعا إلى ذلك بعرض جروح أو عاهة فيه أو اصطنعها أو بأي وسيلة أخرى سواء أكان متجولا أم جالسا في محل عام، أو وجد يقود قاصرا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك، أو عرض بقصد التسول سلعا تافهة أو ألعابا استعراضية أو غير ذلك من الأعمال التي لا تصلح بذاتها موردا جديا للعيش، أو استعمل أي وسيلة أخرى من وسائل الغش لاستدرار عطف الجمهور؛ بقصد التسول، أو وجد ساعياً أو متنقلا من مكان إلى آخر لجمع الصدقات أو التبرعات الخيرية مهما كان نوعها استنادا إلى ادعاء كاذب، وعند تكرار الأفعال السابقة لا تقل العقوبة عن 6 أشهر ولا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية" وفق القانون المعدل لقانون العقوبات.