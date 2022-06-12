اعتراض سيارة وزير نقل سابق ومحاولة التهجم عليه في الاردن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 12 يونيو 2022 09:08 مساءً - دوت الخليج- تداولت مصادر اعلامية اخبارا عن قيام مجموعة من الاشخاص باعتراض سيارة وزير نقل سابق ، ومحاولة التهجم عليه . ولم تتضح الصورة حتى الان عن تفاصيل الواقعة او سبب الاعتراض .

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