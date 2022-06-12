الأردن يهزم أندونيسيا ويتصدر مجموعته في تصفيات آسيا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 12 يونيو 2022 09:08 مساءً - دوت الخليج :- تصدر منتخب الأردن المجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023 لكرة القدم، بعد فوزه الصعب إندونيسيا 1-0، مساء اليوم السبت، في ستاد جابر الأحمد الدولي في الكويت.

وسجل هدف الفوز الثمين للأردن يزن النعيمات في الدقيقة 48.

وتصدر منتخب الأردن مجموعته برصيد 6 نقاط، فيما بقي منتخبا الكويت وإندونيسيا في المركز الثاني ولكل منهما 3 نقاط، وظل نيبال أخيرا من دون نقاط.

ويختتم المنتخب الوطني لكرة القدم مشواره في التصفيات الثلاثاء المقبل بلقاء حاسم أمام الكويت .

فرص متبادلة

بحث منتخب الأردن مبكرا عن إحراز هدف سريع، حتى يتفادى سيناريو مباراته السابقة أمام نيبال، ويسهم في إرباك حسابات منافسه الإندونيسي.

وصبت الفوارق البدنية والفنية لصالح منتخب الأردن الذي فرض سيطرة شبه مطلقة بفضل التحركات النموذجية لموسى التعمري الذي شكل ركيزة عملية البناء الهجومي.

وسدد التعمري كرة قوية تصدى لها ناديو وحولها للركنية، وبعدها قدم فاصلا من المراوغات وتعرض لعرقلة، فطالب بركلة جزاء لكن حكم اللقاء واصل اللعب.

وتجددت الفرص الأردنية، حيث تألق ناديو حارس إندونيسيا في التصدي لرأسية علوان وتألق كذلك في إبعاد كرة الدميري.

وحاول منتخب إندونيسيا استغلال تقدم لاعبي الأردن من خلال الاعتماد على الهجمات المرتدة لكنها لم تأت بالمطلوب في ظل يقظة ثنائي الدفاع العرب وديارا.

وبدأ منتخب إندونيسيا يسحب بساط الأفضلية من تحت أقدام لاعبي الأردن، واستطاع تشكيل الخطورة على مرمى أبو ليلى.

وكاد منتخب إندونيسيا أن يحرز هدف السبق من تسديدة قوية لرمضاني لكن أبو ليلى تصدى لها ببسالة.

وارتبك دفاع الأردن جراء الضغط الإندونيسي المتواصل، وشتت علوان الكرة قبل أن تجتاز خط المرمى، فانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

هدف وجزاء ضائع

ولم يتأخر منتخب الأردن مع انطلاق الشوط الثاني في تسجيل هدف السبق في الدقيقة 48 بعد كرة طويلة أرسلها الروابدة ليضعها التعمري على بوابة المرمى فأكملها النعيمات داخل الشباك.

وظهرت الأنانية على أداء عدد من لاعبي منتخب الأردن، لتضيع عدة فرص لتعزيز النتيجة.

وتألق حارس إندونيسيا في إبعاد كرة للتعمري من ضربة ركنية، قبل أن يدفع المدير الفني عدنان حمد بأحمد سمير والدردور ومن ثم شرارة بهدف تنشيط الألعاب الهجومية.

وفي الدقيقة 78 حصل منتخب الأردن على ضربة جزاء بعد تعرض التعمري لضربة جزاء، لينفذها "شرارة" ويتألق حارس إندونيسيا في التصدي لها.

وتراجع الأداء العام لمنتخب الأردن، فتكررت مشاهد الكرات المقطوعة في ظل غياب التركيز، ليخرج النشامى في النهاية بفوز ثمين.