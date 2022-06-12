نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر توضيح بخصوص فيديو متداول حول احدى الطائرات الأردنية على موقعنا والان مع التفاصيل
صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 12 يونيو 2022 09:08 مساءً - دوت الخليج :- اوضحت الشركة الأردنية للطيران حقيقة الفيديو الذي يتم تداوله في الاردن حول محاولة اقتحام قمرة القيادة.
وقالت الشركة في بيان نشرته بهذا الخصوص :
"تتلخص تفاصيل القصه في اعتراض ركاب إحدى رحلات العمرة بين دولة نيجيريا والسعودية على النزول في المطار المحدد للرحلة في نيجيريا".
و حاول الركاب الوصول لقمرة القيادة للحديث مع كابتن الرحلة وهو ما يمنعه القانون، وحال رجل الأمن التابعين لوحده الامن والحمايه المرافق للرحلة دون فعله، وانتهى الامر عند ذلك" .
وان ما يجري تداوله من تهاويل للواقعة غير صحيحة وان الشركة الاردنية للطيران سوف تلاحق قانونيا كل من يحاول الاساءة لسمعتها و تلفيق الاشاعات له"
وقمنا بتوقيع عقد لاحضار سائحين من دوله نيجيريا و بعدد 3 الاف سائح ابتداء من تاريخ 15/6/2022 للبقاء في المملكه لمده 7 ايام لمل فوج، وأن هذه المحاولات من النيل من سمعة الشركة وعمليتها ما هي الا بسبب المنافسه الغير عادله و محاربه هذا الانجاز الوطني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توضيح بخصوص فيديو متداول حول احدى الطائرات الأردنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.