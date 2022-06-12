نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر توضيح بخصوص فيديو متداول حول احدى الطائرات الأردنية على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 12 يونيو 2022 09:08 مساءً - دوت الخليج :- اوضحت الشركة الأردنية للطيران حقيقة الفيديو الذي يتم تداوله في الاردن حول محاولة اقتحام قمرة القيادة.

وقالت الشركة في بيان نشرته بهذا الخصوص :

"تتلخص تفاصيل القصه في اعتراض ركاب إحدى رحلات العمرة بين دولة نيجيريا والسعودية على النزول في المطار المحدد للرحلة في نيجيريا".

و حاول الركاب الوصول لقمرة القيادة للحديث مع كابتن الرحلة وهو ما يمنعه القانون، وحال رجل الأمن التابعين لوحده الامن والحمايه المرافق للرحلة دون فعله، وانتهى الامر عند ذلك" .

وان ما يجري تداوله من تهاويل للواقعة غير صحيحة وان الشركة الاردنية للطيران سوف تلاحق قانونيا كل من يحاول الاساءة لسمعتها و تلفيق الاشاعات له"

وقمنا بتوقيع عقد لاحضار سائحين من دوله نيجيريا و بعدد 3 الاف سائح ابتداء من تاريخ 15/6/2022 للبقاء في المملكه لمده 7 ايام لمل فوج، وأن هذه المحاولات من النيل من سمعة الشركة وعمليتها ما هي الا بسبب المنافسه الغير عادله و محاربه هذا الانجاز الوطني.