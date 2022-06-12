رابط موقع استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2022 وزارة التربية والتعليم نتائجنا بالرقم الامتحاني

رابط موقع استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2022 حيث تتركز معدلات البحث بشكل ملحوظ خلال هذه الساعات على نتيجة الصف السادس الابتدائي في العراق 2022، حيث أعلنت المصادر التعلمية في الدولة رسميا انتهاء طلاب الصف السادس الابتدائي في مختلف المحافظات من أداء امتحانات الدور الأول التي جاءت بناء على بعض الضوابط والشروط والإجراءات التي أكدت عليها وزارة التربية والتعليم العراقية لضمان سير الامتحانات بشكل جيد، وقد بدأت أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب وكذلك رصد الدرجات على الفور، وذلك تمهيدا للإعلان عن النتيجة الخاصة بالطلاب في أقرب وقت ممكن، ومن خلال هذه السطور نستعرض مباشرة رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2022 بالرقم الامتحاني.

نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2022 بالعراق

وبناء على التصريحات التي أدلت بها وزارة التربية والتعليم العراقية خلال الساعات الأخيرة من خلال بيان رسمي عبر الموقع الخاص بها وصفحات الوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فقد أكدت أن أعلنت نتائح طلاب الصف السادس الابتدائي الدور الأول سوف تكون في غضون ساعات من الآن، وقد جاء ذلك بالتزامن مع الإعلان عن انتهاء المرحلة الأخيرة التي تمر بها نتائج الطلاب وهي مراجعة النتائج بعد رصد الدرجات رسميا، حيث إنها جميع المراكز واللجان المخصصة في تصحيح الامتحانات عمليات تصحيح اوراق الامتحانات الخاصة بالطلاب، ومن ثم جاءت نسب نجاح الطلاب على نحو مرتفع هذا العام وهو ما يطمئن أولياء الأمور بشكل كبير.

رابط موقع استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2022

وقد أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه قد تم تفعيل موقع نتائجنا الإلكتروني ليكون خالص بالاستعلام عن نتيجة طلاب الصف السادس الابتدائي في العراق بجميع المحافظات، ليتم استخراج نتائج الدور الأول بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية.