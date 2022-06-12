تنسيق مدارس توشيبا العربي 2022 تفتح أبواب التقديم بعد الإعدادية الشروط والأوراق المطلوبة

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عمر شويل - جدة يهتم الكثير من الطلبة معرفة تنسيق مدارس توشيبا العربي 2022 بعد الإعدادية لأن تلك المدارس ذات مستقبل متميز، ويتخرج منها الطالب ليجد فرص عمل كثيرة متاحة أمامه، وقد أعلنت مدارس توشيبا العربي أن التنسيق الخاص بها لعام 2022 سوف يختلف عن الأعوام السابقة على حسب مجموع الشهادة الإعدادية للطلاب، وسوف يتم الإعلان عن التنسيق بعد ظهور نتائج الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر.

شروط التقديم مدارس توشيبا العربي 2022

يجب الالتزام بالشروط التي تعلنها مدارس توشيبا العربي للتقديم بها ومن ضمن تلك الشروط ما يلي:

يمكن التقديم لطلاب الشهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية ولابد أن لا يزيد عمر الطالب عن 18 عاما.

لا يسمح لطلاب إدارة قويسنا إلا بالتقديم بمحافظة المنوفية بينما طلاب إدارة بنها يمكنهم التقديم في محافظة القليوبية.

يلزم على الطلاب الخضوع إلى الاختبارات التي تضعها مدارس توشيبا في اللغات العربية، الانجليزية والرياضيات أيضا.

يلزم أن يجتاز الطالب الكشف الطبي والمقابلة الشخصية.

الأوراق اللازمة للتقديم بمدارس توشيبا 2022

تعتبر مدارس توشيبا الثانوية من أفضل المدارس التي يرغب الطلاب بالالتحاق بها لذلك يبحثون عن الأوراق المطلوبة والتي تتمثل فيما يلي:

صورتين شخصيتين للطالب وصورة من شهادة ميلاده.

بيان النجاح الخاص بالشهادة الإعدادية وأن تكون الدرجات الحاصل عليها تتوافق مع تنسيق المدرسة.

صورة لبطاقة ولي أمر الطالب ولابد أن توضع الأوراق في حافظة ودوسيه بلاستيك.

تنسيق مدارس توشيبا العربي 2022

تمتاز مدارس توشيبا العربي بعد الإعدادية بالعديد من المميزات التي تقدمها للطلاب الملتحقين بها حيث تتيح لهم فرص التدريب العملي في شركات العربي، كما تعطي لهم مكافآت مالية وتوفر لهم فرص عمل في الأجازة، كما يمكن للطالب المتخرج السفر للعمل بالخارج أو التعيين بإحدى شركات العربي، ويمكن أيضا الالتحاق بالعديد من الكليات والمعاهد بعد الدراسة في مدارس توشيبا العربي مثل كليات الهندسة إذ أنه يدرس الميكانيكا والعديد من العلوم الفنية.

نجد تنسيق مدارس توشيبا العربي يأتي مختلفا كل عام وذلك يرجع إلى اختلاف درجات الطلاب في الشهادة الإعدادية ولكن من الجدير بالذكر قبول الطلاب الحاصلين على مجموع يتعدى 250 درجة ولا يسمح لمن يحصل على اقل من ذلك بالتقدم إلى الالتحاق بالمدرسة إذ تعتبر مدرسة توشيبا العربي مدرسة ثانوية تتبع مجموعة شركات العربي الكبرى.