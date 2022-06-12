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الكيكة اليابانية القطنية، تعتبر هي واحدة من أشهر أنواع الكيكة والتي تتمتع بطعم خطير، بالإضافة إلى قوامها الخفيف الطري للغاية، والتي اشتهرت بشكل كبير جداً في العالم كله، وهي نوع من أنواع الكيكة الإسفنجية والتي تشبه القطن والتي تستخدم في إعداد التورتات المختلفة، وتقدم عادة في المناسبات السعيدة من الزواج وحفلات أعياد الميلاد وغيرها، وعند تحضير الكيكة اليابانية القطنية في البيت بنفسك سيدتي لابد من الالتزام بالخطوات الصحيحة، والتي من خلالها ستحصلين على كيكة ذات قوام إسفنجي قطني، لذلك تابعوا هذا المقال ونوافيكم خطوة بخطوة كيفية عمل كيكة اليابانية القطنية الأصلية. المكونات: 2 ملعقة صغيرة فانيليا.

ربع كأس لبن.

ربع كأس سكر مطحون.

نصف كأس جبن كريمي.

مقدار نصف كأس زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كأس نشا.

نصف كأس من الدقيق.

8 صفار بيض.

13 زلال بيض. طريقة التحضير: قبل البدء في تجهيز الكيكة لابد من تسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة.

في وعاء نضع الجبن والزبدة مع اللبن، ونقوم بوضعه على نار هادئة ليذوب الخليط تماماً.

نقوم برفع الخليط من على النار ويترك ليبرد قليلاً.

في بولة كبيرة نقوم بخفق صفار البيض مع الفانيليا بالمضرب الكهربائي لدقائق، ثم نضيف له خليط الجبن والزبدة ونخفق سريعاً.

ننزل بمقدار الدقيق مع النشا على المكونات السابقة ونقلب برفق لتتجانس المكونات.

نحضر بولة متوسطة أخرى ونخفق فيها زلال البيض بالمضرب ليصبح لونه أبيض، ونضيف مقدار السكر ونقلب ليذوب السكر تماماً.

نضيف مقدار زلال البيض للدقيق تدريجياً، ونحرص على التقليب برفق في اتجاه واحد.

في صينية مناسبة مفرود بها ورق الزبدة نقوم بصب خليط الكيكة، ثم نضع صينية الكيكة في صينية أخرى أكبر منها.

نقوم بصب الماء المغلي في الصينية الكبرى، وندخلها النار على درجة حرارة متوسطة لمدة 25 دقيقة، ثم نهدي النار تماماً وتترك ساعة كاملة.

نخرج الكيكة من الفرن ونرفعها من الصينية التي يوجد بها الماء، وتترك حتى تهدأ تماماً.

وبذلك تكون أصبحت الكيكة اليابانية ناضجة تماماً، ويمكن تزينها بأي شكل كان وبالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة طريقة عمل الكيكة اليابانية القطنية الأصلية سهلة وسريعة بقوام خيف وطري جداً - ثقفني

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