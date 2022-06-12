موسكو: سفراء أمريكا فى عدة دول يهددون الشركات المهتمة بالاستثمار لدينا

وأوضح بيسكوف فى حوار مع وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن "السفراء الأمريكيين، مثل المبتزين، يلتفون حول الشركات ويهددوها إذا أظهر أى منها اهتماما فى الاقتصاد الأمريكى"، مؤكدا فى الوقت نفسه أن "كل هذا قابل للإصلاح ويمكن استعادته".
وأشار بيسكوف إلى أن دول الغرب المشاركة فى منتدى سان بطرسبرج الاقتصادى الدولى 2022 أقل من الأعوام الماضية، لكن بالنسبة لروسيا "هذا لا يعنى أنه سيكون هناك إعادة توجيه نحو الشرق".
وتابع قائلا: "العالم متعدد الأقطاب، وهناك العديد من المناطق الأخرى.. الشرق الآن له مراكز قوة جديدة، الصين والهند وإندونيسيا والفلبين وغيرها، لكن هناك أيضا أمريكا اللاتينية، وشركات كبيرة مختلفة بما فيها الشركات الأوروبية".
يذكر أن الدورة الخامسة عشر من منتدى سان بطرسبرج الاقتصادى الدولى 2022، ستعقد فى الفترة بين 15 و18 يونيو الجارى، على أن تكون الجلسة العامة يوم 17 يونيو بحضور الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.
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