الامتناع عن التصويت يبلغ نسبة غير مسبوقة فى انتخابات فرنسا التشريعية

جدة - نرمين السيد - وأشارت تقديرات معهد "إيبسوس" للاستطلاعات إلى نسبة امتناع غير مسبوقة عن التصويت بلغت 52.8%. حسبما أفادت قناة "فرانس 24". وينتخب الفرنسيون 577 نائبا فى الغرفة السفلى من البرلمان (الجمعية الوطنية). ويعلق الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون آمالا على فوز حزبه بالأغلبية المطلقة. ومن جانبه، يأمل زعيم اليسار الراديكالى جان لوك ميلنشون بتحقيق الأغلبية البرلمانية لفرض مبدأ التعايش على الرئيس.

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