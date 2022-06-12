نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قريباً رابط تسجيل الصف الأول الأساسي 2023/2022 وزارة التربية الأردنية services.moe.gov.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل الصف الأول الأساسي بالأردن 2022-2023، من أهم الموضوعات وأكثرها بحثاً خلال الساعات الأخيرة، بعد تصريحات الدكتور أحمد المساعفة المتحدث الرسمي لوزارة التربية الأردنية، عن تجهيز رابط تسجيل الصف الأول الابتدائي وفتح التسجيل خلال الأسبوع المقبل، فبدأ البحث عن الرابط الإلكتروني المخصص لتسجيل الصف الأول الأساسي وخطوات التسجيل، بالإضافة للتعرف على الموعد الرسمي لبداية ونهاية التسجيل، والأوراق المطلوبة لتقديمه لإتمام عملية التقديم للطالب الجديد، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نهتم بتقديم الأخبار التي تهم مختلف فئات المجتمع، لذلك تابعوا تفاصيل الموضوع خلال السطور التالية.

حالة من الترقب تعم البيوت الأردنية لمعرفة موعد فتح التسجيل لطلاب الصف الأول الابتدائي 2022-2023.

فمن المتوقع فتح الرابط للتسجيل خلال الساعات القادمة، حسب تأكيدات المتحدث الرسمي لوزارة التربية الأردنية.

وقد يشهد الموقع ضغط خلال عملية التسجيل لذلك ننوه عليكم بضرورة المحاولة مرة أخري حتي تمام التسجيل، هذا وقد أكدت الوزارة على قيامها بعمل التحديثات اللازمة للموقع لتحمل عملية التسجيل.

رابط تسجيل الصف الأول الأساسي 2022-2023

الدخول على الموقع الإلكتروني “services.moe.gov.jo“.

كتابة الرقم الوطني لولي الأمر وكلمة المرور.

الضغط على تسجيل دخول.

اختيار خدمة تسجيل طالب جديد بالصف الأول.

النقر على تسجيل طلب جديد.

كتابة الرقم الوطني للطالب ثم استرجاع البيانات.

تظهر لك صفحة بيانات الطالب.

كتابة بيانات الطالب بدقة ثم الضغط على التالي.

تحديد المدرسة ونوعها والمديرية التابعة لها المدرسة.

الضغط على إدخال وكتابة اسم المدرسة التي تم اختيارها.

النقر على حجز لتظهر لك رسالة على هاتفك النقال تفيد الحجز بنجاح والطلب قيد المراجعة.

موعد بدأ التسجيل

لم تُعلن وزارة التربية والتعليم الأردنية رسمياً عن موعد بدأ التسجيل للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2022-2023، ولكن نوه المتحدث الرسمي للوزارة خلال حديث للتليفزيون الأردني يوم الأربعاء الموافق 8/6/2022، عن أنه سيتم فتح التقديم الإلكتروني للصف الأول الأساسي خلال الأسبوع المُقبل، وسنتابع معكم أخر التطورات بشأن هذا الموضوع لإعلامكم بها أول بأول.

منصة تسجيل طلاب الصف الأول الأساسي

أطلقت وزارة التربية والتعليم الأردنية هذه المنصة، ضمن حرص الوزارة على توفير الوقت والمجهود على أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم، وامتداداً لتفعيل النظام الإلكتروني لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين، فقد بدأ العمل بهذه المنصة منذ حوالي ثلاث سنوات وأثبتت نجاح كبير.

المستندات المطلوبة

شهادة ميلاد الطفل. صورة من دفتر العائلة. شهادة تطعيمات الطفل. عدد 4 صور مقاس 4×6 حديثة.

تسجيل الصف الأول الابتدائي

تعتبر هذه المرحلة من حياة الطالب أهم مرحلة يمر بها في حياته التعليمية، حيث يبدأ من خلالها التأثيث والتعلم واكتساب الخبرات والمهارات المختلفة، ويتم قبول الطالب في هذه المرحلة عند سن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات، حيث تعتبر هذه الفترة هي الملائمة للتعلم.

وزارة التربية والتعليم الأردنية

تهتم الوزارة برفع كفاءة العملية التعليمية واستحداث وسائل إلكترونية لخدمة الطلاب والعاملين بالتعليم وأولياء الأمور.

ومن هذه الوسائل الإلكترونية إطلاق موقع لتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي.

توفيراً للوقت والمجهود وعدم التزاحم بالمدارس ومديريات التعليم بمختلف محافظات الأردن.

حيث يتم التسجيل إلكترونياً ثم مراجعة المدرسة التي تم قبول الطالب بها لتقديم الأوراق المطلوبة.