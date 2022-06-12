نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هُنا رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس جميع المحافظات عبر بوابة مركز المعلومات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2022، يواصل الآلاف من الطلاب والطالبات في الصف الأول الثانوي البحث عن النتيجة النهائية للعام الدراسي الحالي بعد الإنتهاء من أعمال المراجعة وتجميع الدرجات للإمتحانات الورقية والإلكترونية في المدارس خلال الساعات الماضية وبدأت المدارس في إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي بالدرجات والتقديرات في المدارس الثانوية بشكل مركزي فور الإنتهاء من جمع درجات الطلاب في الإمتحانات الورقية والإمتحانات الإلكترونية التي أرسلتها الوزارة للمدارس يوم الخميس الماضي، وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الحصول علي نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 في جميع المحافظات.

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2022

تزايدت خلال الساعات الماضية عمليات البحث من الطلاب في الصف الأول الثانوي في الدخول على مؤشرات جوجل لمعرفة نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 التي ظهرت في المدارس رسميًا، اليوم الأحد الموافق 12 يونيو 2022 بعد الإنتهاء من كافة الأعمال الخاص بالتصحيح والرصد والتدقيق في الكنترولات، حيث أعلن وزير التعليم المصري الدكتور طارق شوقي، في تصريحات صحفية له، أن إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي سيكون مركزيًا في المدارس فور إنتهاء كل مدرسة من أعمال التجميع ورصد الدرجات للطلاب في الامتحانات الورقية التي تمت في المدارس و الامتحانات الإلكترونية التي عقدت على التابلت وتم تصحيحها في كنترولات وزارة التربية والتعليم إلكترونيًا.

رابط نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2022 الترم الثاني

ونقدم لكم رابط الإستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 عبر الدخول على موقع بوابة مركز المعلومات برقم الجلوس والبدء في تنفيذ الخطوات التالية:

أولًا: الدخول على موقع بوابة مركز المعلومات.

ثانيًا: اختيار نتيجة الصف الأول الثانوي 2022.

ثالثًا: ثم عليك ادخال رقم الجلوس.

رابعًا: عليك النقر علي كلمة بحث ومعرفة تقديرك ودرجاتك في الصف الأول الثانوي.

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، في بيان لها، اليوم الأحد، أنه يتم إعلان نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الثاني وفق الكتاب الدورى رقم 1 لسنة 2022، والذى أكد أنه تشكل لجنة من معلمى المواد لتقدير أوراق الإجابة بكل مادة على أن تعلن نتيجة الطالب فى صورة تقديرات من 85 إلى 100″ ممتاز ومن 65 لأقل من 85 جيد جدا، وأقل من 50 ضعيف، مشيرة إلي أن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي تعلن بشكل مركزي في المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية.