شغال|| رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني في جميع المحافظات المصرية برقم الجلوس والاسم الرباعي

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني . تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في الكثير من المحافظات على مستوى الجمهورية من قبل محافظين تلك المحافظات بنسب نجاح مختلفة من محافظة لأخرى ومن ثم يتم إتاحتها بأسرع طريقة على المواقع الإلكترونية ليتم الاستعلام عنها بكل سهولة، وعلى سبيل المثال قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بحضور محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية باعتماد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021-2022 بنسبة نجاح 84.26٪.، حيث بدأت امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بمحافظة الشرقية يوم السبت الموافق 21 مايو بامتحان اللغة العربية بينما تم الانتهاء منها يوم الخميس الموافق 26 مايو بامتحان الدراسات الاجتماعية. ومن خلال الأسطر التالية سنوافيكم بخطوات الاستعلام عن النتيجة إلكترونيا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني

تقدم حولي 136 الفاو 982 طالباً وطالبة للقيام بامتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام الدراسي في 769 لجنة امتحانات حول 20 قسم تعليمي في مختلف المراكز والمدن بمحافظة الشرقية منهم 134 الفاو 750 طالباً بشهادة الإعدادية العامة الباقي في الشهادة المهنية وغيرها، كما أعلن محافظ الشرقية أوائل المحافظة للشهادة الإعدادية لهذا العام وطالبهم بالاستمرار علي هذا التفوق، وأشار إلى مستوى أعضاء هيئة التدريس في مرحلة التعليم الإعدادي على مستوى المحافظة وعملهم في الارتقاء بالتعليم وتحسين المستوى.

خطوات الاستفسار عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي

يمكن لطلبة الصف الثالث الإعدادي معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بكل سهولة وذلك عن طريق الذهاب إلى الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم للمحافظة التي ينتمي لها، او من خلال الموقع الرسمي للوزارة. ويمكنهم فعل ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب على الطالب الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم.

يقوم باختيار المرحلة التعليمية التي ينتمي إليها الطالب.

ومن ثم يكتب رقم الجلوس والبيانات المطلوبة.

وأخيرا انقر فوق إظهار النتيجة والتي ستظهر لك علي الفور بدرجات كل مادة علي حدي

تقسيم الدرجات فى الصف الثالث الاعدادي