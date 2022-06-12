نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الشهادة الاعدادية اسيوط 2022 بالاسم ورقم الجلوس موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الاعدادية اسيوط 2022، اعتمد المحافظ اللواء عصام سعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسيوط الترم الثاني برقم الجلوس. وقد وصلت نسبة النجاح في محافظة أسيوط نسبة جيدة وهي واحد وستون في المئة، وهذا فيما يتعلق بكل من الطلاب النظاميين والوافدين والمنازل، أما الإعدادية المهنية فقد بلغت نسبة 76.54 بالمئة، وقد كان الإطلاق الرسمي لـ نتيجة الاعدادية أسيوط 2022 بحضور كل من وكيل وزارة التربية محمد إبراهيم دسوقي مع محمد النمر المدير العام للتعليم الفني في هذه المحافظة، إلى جانب ذلك فقد قام بالإعلان عن أسامي العشرة الأوائل الفائزين بالمراكز الأولى، كما قام بتهنئتهم شخصيا وأشاد بمستواهم وحثهم على المثابرة من أجل المحافظة على التفوق.

نتيجة الشهادة الاعدادية اسيوط 2022

اعتمد المحافظ اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية اسيوط 2022 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس فقط. وأصبح في إمكانهم الاستعلام عنها من خلال الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم، إلى جانب ذلك فبعد الإعلان عن نتيجة الإعدادية أسيوط 2022 تحدث المحافظ عن الجهود المبذولة في هذه المحافظة من أجل إنجاح العملية التعليمية مما جعل الطلاب يحققون نتائج أفضل، والاستعلام عنها يكون من خلال ما يلي:

بداية يقوم الطالب أو ولي أمره بالذهاب مباشرة إلى موقع التربية والتعليم مصر على الإنترنت بعد ذلك يذهب إلى خيار الخدمات المتاح أمامه، ثم يختار نتائج الامتحانات في الخطوة الموالية يختار محافظة اسيوط من بين المحافظات المتاحة التي أعلنت عن نتيجة الشهادة الاعدادية. يدرج رقم الجلوس في الامتحان، ثم يضغط على عرض النتيجة، وستظهر نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة اسيوط.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسيوط 2022

كشف محمد إبراهيم الدسوقي عن أمر هام فيما يتعلق بموضوع نتيجة محافظة اسيوط، وهو أن عدد المتقدمين لهذه الامتحانات قد بلغ 55 ألف و691 طالب وطالبة، أما العدد الإجمالي من الطلاب المقيدين فهو 84 ألفا و712 طالب. أما الطلاب المقيدين من بالنسبة للإعدادية المهنية فهم تسعة آلاف طالب ومئتان ومئتان وأربعة وسبعون، أما عدد الناجحين فهو 6670 طالب وطالبة.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقال نتيجة الشهادة الاعدادية أسيوط 2022، والتي ظهرت اليوم بصفة رسمية. وأصبح الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي اسيوط متاح من خلال موقع الوزارة على الانترنت.