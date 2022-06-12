بايدن يشيد بمشروع قانون يفرض قيودا على حمل الأسلحة

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز" أشاد الرئيس الأمريكى جو بايدن بمشروع القانون الذى يفرض قيودا على حمل الأسلحة ووصفه بالخطوة المهمة. ونظم عدد من دعاة إصلاح نظام حيازة الأسلحة، تظاهرة فى العاصمة الأمريكية واشنطن وعدة مدن أخرى، أمس السبت، بعد سلسلة مرعبة من عمليات إطلاق النار الجماعية، حسبما أفادت شبكة "ABC News" الأمريكية.

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