موسكو تطالب واشنطن بأجوبة حول نشاطاتها البيولوجية بالدول السوفيتية السابقة

جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، "إن موسكو تطالب بإجابات لأسئلتها حول النشاطات البيولوجية للجيش الأمريكى فى دول الاتحاد السوفيتى السابقة، مثل أوكرانيا".





وأضافت زاخاروفا - فى تصريح نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية - "نتوقع من واشنطن تقديم ليس فقط معلومات عامة، لكن تفسيرات جوهرية فيما يخص بعض قضايا محددة أثارها الجانب الروسى على صلة بالنشاطات البيولوجية للجيش الأمريكى فى دول ما بعد الاتحاد السوفيتى"، مشيرا إلى أن روسيا تدعو الولايات المتحدة لاتباع نهج مسئول بالامتثال لاتفاقية الأسلحة البيولوجية والسامة للمساعدة فى تعزيز آلية عمل تلك الاتفاقية الدولية.

وكان الجيش الروسى قد أعلن سابقا عثوره على آثار تشير إلى وجود تجارب بيولوجية أجراها الجيش الأمريكى داخل عدة معامل فى أوكرانيا.

وميدانيا، قال حاكم منطقة لوجانسك سرهى جايداى "إن القوات الروسية دمرت جسرا ثانيا يربط بين مدينتى سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك فى شرق أوكرانيا، وتقصف حاليا جسرا ثالثا فى مسعى لعزل مدينة سيفيرودونتسك تماما والحيلولة دون إمدادها بالذخيرة والتعزيزات".

ومن ناحية أخرى، أعلنت المملكة المتحدة مصرع أحد مواطنيها، كان قد تطوع فى صفوف القوات الأوكرانية بمدينة سفرودونتسك بلوجانسك شرق أوكرانيا.

وكانت أسرة المواطن البريطانى، وهو جندى سابق فى الجيش البريطانى، قد أعلنت فى وقت سابق اليوم مقتله.