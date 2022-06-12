ماكرون يصوت فى الانتخابات البرلمانية الفرنسية

جدة - نرمين السيد - وصوتت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، التى شاركت أيضا فى هذه الانتخابات فى مقاطعة كالفادوس (منطقة نورماندى). وبالنسبة لها هذه أول انتخابات برلمانية كمرشحة تمثل فيها الأغلبية الرئاسية.

وصوت قادة قوى المعارضة فى الصباح أيضا، إذ ظهرت المرشحة من حزب التجمع الوطنى، مارين لوبان، وزعيم حزب التمرد الفرنسى اليسارى، جان لوك ميلينشون.

فبعد شهر ونصف من إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون كرئيس للبلاد، عاد الناخبون الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد فى دورة أولى من انتخابات تشريعية يراهن فيها الرئيس على أغلبيته البرلمانية فى مواجهة يسار متجدد، على قدرته على إصلاح البلاد، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، أن نسبة المشاركة فى الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية بلغت 18.43% بعد مرور 4 ساعات من فتح مراكز الاقتراع.

وقالت الوزارة فى بيان إن الإقبال على صناديق الاقتراع شهد انخفاضا طفيفا مقارنة بنتائج الجولة الأولى من انتخابات عام 2017.

وأشارت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية إلى أن مراكز الاقتراع ستغلق أبوابها فى حدود الساعة السادسة- الثامنة مساء فى المدن الكبرى، وعند الظهيرة سيعلن وزير الداخلية نسبة المشاركة فى الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية.