عاجل.. تجارب لمدفعية كوريا الشمالية فى البحر

جدة - نرمين السيد - وأعلن الجيش الكورى الجنوبى أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا، لم يتحدد نوعه، باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرق. وقالت هيئة الأركان المشتركة إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهول الهوية على البحر الشرقى"، فى إشارة إلى بحر اليابان. وفى الأسبوع قبل الماضى فقط، أطلقت بيونج يانج عدة تجارب صاروخية فى أعقاب زيارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، لجارتيها كوريا الجنوبية واليابان. وتحظر الأمم المتحدة على كوريا الشمالية إجراء تجارب للأسلحة الباليستية والنووية، وكانت قد فرضت عقوبات صارمة عليها بعد تجارب سابقة.

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