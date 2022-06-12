الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسيوط 2022 بالاسم ورقم الجلوس من موقع وزارة التعليم الرسمي

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسيوط 2022، خلال الساعات الماضية تم الاعلان عن اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسيوط 2022 بالاسم ورقم الجلوس رسميا، ويمكن الآن لكل الطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسيوط بسهولة من خلال الموقع الرسمي للوزارة المخصص لعرض نتائج الطلاب، وكانت النتيجة قد اعلنت بعد التأكد من انتهاء جميع عمليات التصحيح، ويمكنك الآن الاستعلام عن نتيجة الاعدادية محافظة اسيوط الترم الثاني من خلال زيارة الرابط المرفق ادناه، فتابعونا.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسيوط 2022

وفور اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسيوط 2022 من قبل السيد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تم الاعلان رسميا عن نسبة النجاح في نتيجة اعدادية اسيوط، حيث بلغت 66.1 % لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين وبنسبة بلغت 76.54% للإعدادية المهنية، وقد قام سعد باعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة اسيوط بحضور كلا من محمد ابراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة، كما قام معاليه بإجراء اتثالات هاتفية بالطلاب الأوائل من أجل تهنئتهم بالحصول على المراكز العشر الأولى متمنياً لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، والآن مع خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية اسيوط 2022 ترم ثاني بسهولة، فقط اتبع ما يلي:

قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم.

اختر قسم الخدمات الالكترونية، ومنه اختر نتائج الطلاب.

قم بالضغط على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسيوط.

قم بادخال رقم جلوس الطالب بشكل صحيح.

اضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

سيظهر لك بيان رسمي بدرجات الطلاب في كل المواد.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسيوط 2022

وقد تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسيوط 2022 بحضور عدد من الصحفيين، وقد بلغ عدد من اجتاز امتحانات الفصل الدراسي الثانى للإعدادية العامة 55 ألفا و691 طالباً من إجمالي عدد الطلاب المقيدين البالغ عددهم 84 ألفا و712 طالبًا، وأوضح السيد المحافظ أنه قريبا سيتم تكريم الطلاب العشر الأوائل من خلال حفل يعقد بمقر المحافظة، وحاليا جاري توزيع كشوف نتيجة الشهادة الاعدادية اسيوط على الإدارات التعليمية لتوزع على المدارس ليتمكن كل طالب من الاستعلام عن نتيجته ومجموعه.