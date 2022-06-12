استعلم الان عن نتائج الشهادة الاعدادية 2022 الفصل الدراسي الثاني برقم الجلوس من موقع وزارة التربية والتعليم

نتائج الشهادة الاعدادية 2022 الفصل الدراسي الثاني برقم الجلوس حيث تزيد عمليات البحث والتساؤل من خلال أولياء الأمور عن نتائج ظهور نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2022 وسط حالة من القلق والتوتر بشأن ظهور نتائج الشهادة الإعدادية، لذلك نوافيكم بكل المعلومات عن نتائج الشهادة الإعدادية من خلال رقم الجلوس والاسم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي على شبكة الإنترنت.

نتائج الشهادة الاعدادية 2022 الفصل الدراسي الثاني

يتم التساؤل بكثرة عن نتائج الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة من خلال رقم الجلوس حيث يتم أطلاق النتائج من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم داخل القاهرة للفصل الدراسي الثاني من خلال رقم الجلوس عن طريق رابط إلكتروني تطلقه الوزارة لتسهيل عملية الحصول على النتائج، وتم التأكيد أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني تم أدائها من يوم 17 حتى 23 مايو السابق وطلب حضورها أكثر من 66ألف طالب وطالبة وتم أدائهم للإمتحانات على مستوى 312 لجنة امتحان على مستوى مديريات التربية والتعليم داخل محافظة القاهرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة بالرقم القومي

يتم الاستفسار عن نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال الرقم القومي وذلك عن طريق الذهاب إلى موقع بوابة التعليم الأساسي ثم النقر على الخدمات الإلكترونية. ثم النقر على قسم النتائج للطلاب ثم النقر على كلمة نتيجة الشهادة الإعدادية ثم إدخال رقم الجلوس أو الرقم القومي الخاص بولي الأمر ثم النقر على عرض النتيجة لتتضح النتيجة بالتفصيل مع بيان تفصيلي بدرجات الطالب.

من الجدير بالذكر أن المحافظات التي أعلنت عن نتائج الشهادة الإعدادية هي المحافظات التي تدرج في قائمة المحافظات التي تم أعتماد النتائج فيها داخل الموقع ويتم ظهور نتائج باقي المحافظات بالتوالي. بالإضافة إلى أن وصل عدد الطلاب المتفوقين في نتائج الشهادة الإعدادية إلى 155 طالب وذلك بنسبة نجاح 83% حيث وصلت معدل النجاح في إدارة شبرا التعليمية 96.8لتحصل على المستوى الأول في نتائج الشهادة الإعدادية وبعدها إدارة روض الفرج بمعدل نجاح 96.4% وبعدها إدارة حلوان بمعدل نجاح 95.7% لتحصل على المستوى الثالث في نتائج الشهادة الإعدادية.

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