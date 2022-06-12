طريقة عمل المندي بالدجاج والأرز البسمتي بخطوات سهلة وسريعة وبطعم جنان

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طريقة عمل المندي، يعد المندي من الأكلات العربية وخاصة السعودية ودول الخليج، واشتهرت أيضا في جميع الدول العربية وبلاد الشام ومصر ولكن كل بلد ولها طريقة في إعداده، حيث يمكن إعداد المندي باللحم الضاني أو بالدجاج أو بالديك الرومي، يحضر المندي مع الأرز البسمتى الأصفر والمقبلات مثل شوربة الكريمة بالدجاج والسمبوسك، فاليكم طريقة عمل مندي الدجاج بالأرز البسمتي.
يعتبر المندي من الأكلات السعودية والخليجية المعروفة في دول الخليج العربي وبلاد الشام، واشتهرت في مصر منذ فترة وجيزة، يمكن إعداد المندي باللحم الضاني أو الدجاج حسب رغبة كل شخص، بعض ربات البيوت يصعب عليه إعداد هذه الوجبة فسوف نقوم بتحضيرها معكم لمعرفة طريقة عملها بكل تفاصيلها وبمنتهى السهولة واليسر.
مكونات تتبيلة المندى
- ٢ دجاجة مقطعة إلي اربع أجزاء.
- بصلتين مفرومين.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج.
- ملعقة صغيرة من الكاري.
- ملعقة صغيرة من الكركم.
- ملعقة صغيرة من ورق اللورا المطحون.
- ٢ فص حبهان مطحون.
- نصف ملعقة من جوزة الطيب المطحون.
- كوب من الزبادي.
- ملعقتين من العسل الأبيض.
- ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.
- نصف ملعقة صغيرة من الجنزبيل.
مكونات الأرز البسمتى الاصفر
- نصف كيلو من الأرز البسمتي.
- ٢ ملعقة سمن.
- معلقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة كبيرة من الكاري.
- ملعقة كبيرة من الكركم.
- ٢ ليمون مجفف أسود
- ٢ عود قرفة.
- ٣ حبات قرنفل.
- ٤ أكواب من الماء الساخن.
- ملعقتين كبيرتين من الزبيب.
- لوز محمص حسب الرغبة.
الطريقة
- نغسل الدجاج جيدا بالملح والدقيق والخل ويترك لمدة ساعة في محلول النقع حتى نتخلص من أي رائحة نفاذة.
- نقوم بوضع الدجاج بعد غسله في وعاء كبيرة ونضيف عليه البصل المفروم والملح والفلفل الأسود والبهارات والكاري والكركم ثم نضيف عليهم كوب الزبادي وورق اللورا والحبهان.
- نضيف جوزة الطيب والقرفة والجنزبيل والعسل الأبيض ونقوم بفرك الدجاج بالتتبيلة حتى تمتزج التتبيلة بالدجاج.
- يترك الدجاج في التتبيلة ليلة كاملة في الثلاجة قبل إعداده حتى تساعد التوابل على سرعة التسوية.
- في صباح اليوم التالي نقوم بإعداد الأرز الأصفر حيث نقوم بنقع الأرز في الماء لمدة نصف ساعة ثم نقوم بتحضير وعاء كبير ويضاف إليه السمن والملح والفلفل الأسود والبهارات والكاري والكركم ونقلب ثم نضيف الليمون المجفف وأعواد القرفة والقرنفل والزبيب ونقلب مرة اخرى.
- نضع المياه الساخنة إلى التتبيلة ونتركها حتى تغلى ثم نضيف إليها الأرز ونقلب جيدا و نقوم بتهدئة النار ثم نقوم بتغطية الوعاء بطبقتين من الورق الفويل.
- نعمل ثقوب في ورق الفويل باستخدام خلة الأسنان ونضع عليه الدجاج المتبل مسبقا.
- ثم نقوم بتغطية الدجاج أيضا بورق فويل ونضع عليه غطاء الوعاء ونتركها حتى تنضج تماما لمدة من ساعة إلى ساعة ونصف على نار هادئة.
- بعد مرور الوقت نزيل ورق الفويل ونتأكد من تسوية الدجاج نضعه في طبق مسطح ونتأكد من تسوية الأرز.
- بعد ذلك نضع الأرز في سرفيس التقديم الكبير وعليه قطع الدجاج ويرش عليه اللوز المحمص ويقدم.
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