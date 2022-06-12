طريقة عمل المندي بالدجاج والأرز البسمتي بخطوات سهلة وسريعة وبطعم جنان

طريقة عمل المندي، يعد المندي من الأكلات العربية وخاصة السعودية ودول الخليج، واشتهرت أيضا في جميع الدول العربية وبلاد الشام ومصر ولكن كل بلد ولها طريقة في إعداده، حيث يمكن إعداد المندي باللحم الضاني أو بالدجاج أو بالديك الرومي، يحضر المندي مع الأرز البسمتى الأصفر والمقبلات مثل شوربة الكريمة بالدجاج والسمبوسك، فاليكم طريقة عمل مندي الدجاج بالأرز البسمتي.

يعتبر المندي من الأكلات السعودية والخليجية المعروفة في دول الخليج العربي وبلاد الشام، واشتهرت في مصر منذ فترة وجيزة، يمكن إعداد المندي باللحم الضاني أو الدجاج حسب رغبة كل شخص، بعض ربات البيوت يصعب عليه إعداد هذه الوجبة فسوف نقوم بتحضيرها معكم لمعرفة طريقة عملها بكل تفاصيلها وبمنتهى السهولة واليسر.

مكونات تتبيلة المندى

٢ دجاجة مقطعة إلي اربع أجزاء.

بصلتين مفرومين.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج.

ملعقة صغيرة من الكاري.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من ورق اللورا المطحون.

٢ فص حبهان مطحون.

نصف ملعقة من جوزة الطيب المطحون.

كوب من الزبادي.

ملعقتين من العسل الأبيض.

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

نصف ملعقة صغيرة من الجنزبيل.

مكونات الأرز البسمتى الاصفر

نصف كيلو من الأرز البسمتي.

٢ ملعقة سمن.

معلقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الكاري.

ملعقة كبيرة من الكركم.

٢ ليمون مجفف أسود

٢ عود قرفة.

٣ حبات قرنفل.

٤ أكواب من الماء الساخن.

ملعقتين كبيرتين من الزبيب.

لوز محمص حسب الرغبة.

الطريقة