إعفاء عدد من المواطنين المقترضين المتعثرين من سداد أقساط الراجحي التقديم الآن

شهدت الأيام القليلة الماضية تداول أخبار عن إعفاء مصرف الراجحي، ومن الجدير بالذكر أن مصرف الراجحي هو أحد أهم الشركات المصرفية داخل المملكة العربية السعودية، ويعتبر طلب اعفاء الراجحي من الديوان الملكي السعودي هو أحد أشكال الدعم المقدمة للمواطنين المتعثرين عن سداد باقي أقساط القروض، دعونا نتعرف على تفاصيل الخدمة والملفات المطلوبة للتقديم، وأيضاً طريقة التقديم إلكتروني عبر بوابة الراجحي.

طلب إعفاء مصرف الراجحي

يقدم مصرف الراجحي العديد من الخدمات للعملاء ويأتي على رأسهم خدمة إعفاء مصرف الراجحي التي تقدم بهدف مساندة المتعثرين ماديًا والغير قادرين على سداد ما تبقى من أقساط القروض، ويتم ذلك عن طريق التوجه إلى أقرب فرع من فروع بنك الراجحي وطلب خدمة إعفاء الراجحي ومن ثم مليء كافة البيانات المطلوبة وتقديم المستندات الرسمية التي تثبت التعثرات المادية الفجائية الواقعة على عاتق مقدم الطلب، أو من خلال كتابة خطاب ملكي يقدم إلى الديوان الملكي السعودي، يوافق بنك الراجحي على طلبات الإعفاء المقدمة في حال تطابقها مع الشروط والأحكام التالية:

تعرض الشخص المقترض لعجز دائم أو إصابة عمل خطيرة.

يسقط القرض وأقساطه عن أسرة المقترض في حالة وفاته.

خطوات كتابة خطاب لطلب اعفاء الراجحي من الديوان الملكي السعودي

لكتابة خطاب إعفاء بنك الراجحي يتم اتباع الخطوات التالية:

بدء الخطاب بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم التسمية.

تقديم التحية لخادم الحرمين الشريفين.

كتابة الهدف من الخطاب وهو الإعفاء من الأقساط المستحقة الدفع إلى بنك الراجحي.

توضيح الأسباب التي أدت إلى إرسال طلب اعفاء إلى الديوان الملكي السعودي مع ارفاق المستندات الرسمية التي توضح الدخل الشهري للشخص مقدم الطلب.

يتم إرسال الخطاب على عنوان الديوان السعودي.

طريقة طلب إعفاء بنك الراجحي إلكترونيًا

يتم ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية: