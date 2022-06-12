نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخرج في دقايق برقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسيوط الترم الثاني 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسيوط الترم الثاني 2022 تم اعتمادها اليوم الأحد من قبل اللواء عصام سعد، وجاءت نسبة النجاح بنسبة 66.1% كما قدم سيادته تهنئته للطلاب أوائل الشهادة الاعدادية في محافظ أسيوط والطلاب الناجحين بالمحافظة، كما يتم توزيع النتائج على الادارات التعليمية في محافظة أسيوط في تلك الساعات حتى يتم توزيعها على المدارس، ويتمكن الطلاب من استخراج النتائج الخاصة بهم للصف الثالث الاعدادي فصل دراسي ثاني عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي برقم جلوس الطالب.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية

الآن استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية الترم الثاني 2022 على مواقع وزارة التربية والتعليم بعد اعتماد النتيجة وتأشير اللواء ممدوح غراب بالموافقة عليها واعتمادها حيث يستخرج كل طالب النتيجة عبر البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية، ويتم الاستعلام عن نتائج الطلاب الثالث الاعدادي محافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني برقم الجلوس لعرض بيان درجات الطالب.

بعد قليل يعتمد السيد محافظ الشرقية ممدوح غراب نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 ليتم بعدها الاعلان عن أسماء أوائل الطلبة بمحافظة الشرقية مع تحميل النتائج على المواقع الرسمية التابعة للوزارة، ويتم الاستعلام عن النتائج واستخراج برقم الجلوس نتيجة الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الثاني 2022 في محافظة الشرقية برقم جلوس الطالب والاسم.

نتيجة الشهادة الاعدادية الشرقية ترم ثاني

من السهل على كافة الطلاب في محافظات مصر الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 برقم جلوس الطالب عبر الدخول لبوابة نتائج الشهادة الاعدادية او من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي التابعة لوزارة التربية والتعليم، كما أتاحت الوزارة أرقام تليفونية للاستعلام عن النتيجة واستخراج النتيجة رسميا، حيث يتمكن الطلاب من الاتصال على الرقم 09000100 على التليفون الارضي، او من خلال الاتصال على الموبايل على الرقم 5757.

أيضًا من خلال موقع نتيجة شهادة إتمام التعليم الأساسي الدور الاول مصر 2022 يتمكن كل طالب بالمحافظات من بينها محافظة الشرقية ومحافظة المنوفية من استخراج النتيجة والاستعلام عن بيان درجاته بالمواد الدراسية سواء الأساسية أو التي لا تدخل في المجموع مع نسبة النجاح باختيار اسم المحافظة التابع لها كل طالب، ثم تدوين رقم الجلوس والنقر على زر عرض النتيجة.

نتيجة الشهادة الاعدادية ترم ثاني 2022

يتم استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية الترم الثاني 2022 بعد اعتمادها من قبل السيد المحافظ، لتكون الخطوة التالية للاعتماد هي رفع نتائج الطلاب أون لاين على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ومن خلال الروابط الرسمية المعتمدة من قبل الوزارة، حيث يتم استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية الترم الثاني 2022 برقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي ومن خلال التواصل عبر موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة الشرقية.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية الترم الثاني 2022

أقل من 24 ساعة فقط على إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي الحالي، حيث من المقرر أن يتم عرض النتيجة على مكتب محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب اليوم الخميس الموافق التاسع من شهر يونيو الجاري، ليتم التوقيع على النتيجة واعتمادها، ثم تحميلها على شبكة الإنترنت لتكون متاحة لجميع الطلاب من المنزل.

كما صرح وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الشرقية، أن كنترول الشهادة الإعدادية في المحافظة كاملا انتهي من عمليات التصحيح والمراجعة والرصد، وقد أعدت المديرية النتيجة لتعرض على الصفحة الرسمية للمحافظة، كما تم تجهيز قائمة تضم أسماء العشر مراكز الأولى على مستوى المحافظة من جميع المدارس، لتحميلها أيضا والاحتفال بهم، ليكونوا قدوة لغيرهم من الطلبة.

الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية 2022

تحتوى محافظة الشرقية على عدد كبير جدا من المدارس الإعدادية الموزعة على قرى ومدن المحافظة مقسمين إلى 20 إدارة تعليمية، بهم خليط متنوع من الطلبة عددهم الكلي 136982 طالب تم تقسيمها كالتالي في لجان الامتحانات.

إجمالي عدد اللجان في المحافظة 769 لجنة.

134750 طالب في الشهادة الإعدادية العامة.

2157 طالب في الشهادة الإعدادية المهنية.

55 طالب في الشهادة الإعدادية للأمل.

11 طالب في الشهادة الإعدادية للنور والمكفوفين.

9 طالب في لجان مستشفى 57357 للأطفال.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية

يعد الاستعلام عن النتيجة من أسهل ما يمكن حيث ما عليك سوى متابعة الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية، التي سوف تعلن عن الرابط الخاص بالنتيجة بعد ساعات قليلة، فقط تسجل رقم جلوس من اليسار إلى اليمين، واضغط على بحث، ثواني لتعرف درجاتك والمجموع النهائي والنسبة المئوية.

يتم استخراج النتيجة بالدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي ثم النقر على نتيجة الشهادة الاعدادية ليتم كتابة رقم الجلوس والضغط على زر بحث لعرض النتيجة ببيان درجات الطالب.