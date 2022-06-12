ظهرت حالاً برابط سريع نتيجة إعدادية أسبوط برقم الجلوس 2022

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عمر شويل - جدة نتيجة اعدادية أسيوط برقم الجلوس 2022، أعتمد محافظ أسيوط اللواء عصام سعد نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني في محافظة أسيوط، حيث بلغت نسبة النجاح في اعدادية أسيوط لهذا العام نحو 63.2%، وبلغ عدد الطلاب الناجحين في الصف الثالث الاعدادي في أسيوط لهذا العام نحو 53 ألف و358 طالب وطالبه.

رابط نتيجة اعدادية أسيوط برقم الجلوس 2022:-

أعلنت مديرية التربية والتعليم في أسيوط بأنه سوف يتم رفع نتيجة الاعدادية في أسيوط على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال منصة نتائج التعليم الأساسي، ستقوم من خلاله المديريات التعليمية برفع النتائج عليه، حيث يقوم الطالب بتحديد المحافظة ثم القيام بإدخال رقم الجلوس، حيث سوف تظهر النتيجة أمامك. .

كما يمكن للطلبة والطالبات في أسيوط الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي، من خلال القيام بترك رسالة أسفل الصفحة تتضمن الاسم ورقم الجلوس، حيث أننا سوف نقوم بدورنا بالبحث عن النتيجة وعرضها عليكم، فقط قم بترك تعليق يحتوي على الاسم ورقم الجلوس.

من جهته قال وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط الأستاذ محمد إبراهيم دسوقي ، بأن كنترول الشهادة الاعدادية في أسيوط قد استطاع الانتهاء من أعمال المراجعة النهائية ورصد الدرجات الخاصة بنتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية، وأنه تم إرسال النتيجة إلى وزارة التربية والتعليم من أجل رفع نتيجة إعدادية أسيوط لتكون متاحة لجميع الطلبة والطالبات في اسيوط، حيث سوف تظهر نتيجة الطالب مفصلة بالدرجات والمجموع الكلي للدرجات وهو من 280 درجة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لهذا العام بلغ نحو 84 ألف و 712 طالب وطالبه، نجح منهم نحو 55 ألف و 691 طالب وطالبه، وبلغ عدد الطلاب المقيدين في المدارس الاعدادية المهنية نحو 9000 و 274 طالب وطالبه نجح منهم نحو 6670 طالب وطالبه بنسبة نجاح بلغت نحو 76.54%.

وبعد انتهاء محافظ أسيوط اللواء عصام سعد من اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي، قدم سيادته التهنئة لجميع الطلبة والطالبات في الصف الثالث الاعدادي بأسيوط بمناسبة النجاح، خاصة الطلاب الأوائل في الشهادة الاعدادية في محافظة أسيوط، حيث قدم سيادته التهنئة بصفة خاصة لهؤلاء الطلبة والطالبات الأوائل في اعدادية أسيوط وهم الآتي أسماؤهم:-

الأول سوسنه أيمن عدلي من مركز أبوتيج، الثاني سامح شنودة لطفي مركز البداري، الثالث ملك الحسين سيد مركز البداري، الرابع أمل حسن على من مركز منفلوط، الخامس زياد عصام سعد من مركز أسيوط، السادس أحمد أنور مطاوع من مركز أسيوط، السابع سما علاء الدين من مركز اسيوط ـ الثامن ملك ثروت سيد إدارة البداري، التاسع منه رمضان كمال من إدارة ديروط، العاشر سلمي سعيد عبد الرحيم من إدارة البداري.