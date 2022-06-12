الدفاع التشيكية تقترح تعديل البنود الدستورية المتعلقة بإرسال قوات للخارج

وذكر راديو براغ الدولى، اليوم الأحد، أن هذا الاقتراح يأتى على خلفية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، حيث ترى الحكومة التشيكية أن البنود الدستورية الحالية لا تسمح باتخاذ رد فعل سريع ومرن بما يتماشى مع التهديدات الحالية.
وأشار الراديو إلى أنه فى الوقت الحالى يسمح الدستور للحكومة بإرسال قوات إلى الخارج لمدة أقصاها 60 يوما لأغراض دعم المعاهدات الدولية المتعلقة بالدفاع المشترك أو المشاركة فى مهام السلام أو عمليات الإنقاذ أثناء الكوارث الطبيعية، موضحا أنه يمكن إلغاء هذا القرار من قبل البرلمان بأغلبية الأصوات.
وسيمكن التعديل المقترح الحكومة من إرسال قوات دون موافقة برلمانية مسبقة فى الحالات التى تكون فيها الحياة أو الصحة أو الممتلكات أو الأمن فى جمهورية التشيك مهددة.
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