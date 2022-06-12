الناتو: أمن فنلندا و السويد يمثل أهمية لنا

جدة - نرمين السيد - وأضاف ستولتنبرج، فى تصريحات أوردتها قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، أن القوات الفنلندية والسويدية تشارك في تدريبات الحلف.

وكانت كلا من فنلندا والسويد قد قدمت طلبا رسميا إلى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، للانضمام إلى الحلف، الأمر الذى لقى ترحيبا من قبل الناتو.

كذلك أعلن الاتحاد الأوروبى فى وقت سابق، أن السويد وفنلندا بإمكانهما الاعتماد على الدعم الكامل من الاتحاد الأوروبى بشأن هذا الملف.