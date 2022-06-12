السعودية تغلق باب التسجيل لحجاج الداخل.. والأولوية للمحصن

وحسبما نقلت قناة "العربية"، قالت الوزارة فى بيان صحفى، اليوم، إن أعداد المتقدمين للحج من داخل السعودية بلغت أكثر من 390 ألفا، لافتة إلى أن اختيار المرشحين سيتم بالقرعة الإلكترونية.
وكانت وزارة الحج والعمرة اشترطت على من يرغب فى التسجيل للحج من المواطنين أو المقيمين بالمملكة العربية السعودية، سواءً كان مقيمًا أو مواطنًا، ألا يتجاوز عمره 65 عاما.
وأعلنت السعودية فى 9 مايو الماضى، أنها ستسمح لنحو مليون شخص بأداء فريضة الحج هذا العام، من داخل وخارج المملكة، وذلك فى زيادة كبيرة لأعداد الحجاج بعد عامين من القيود الصارمة بسبب فيروس كورونا.
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