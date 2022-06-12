جدة - نرمين السيد - وقال شهود عيان إن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية فى باحاته، واستمعوا لشروحات مزورة حول هيكلهم. ويتعرض الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية بشكل شبه يومى، فى محاولة لفرض التقسيم الزمانى والمكانى فى قبلة المسلمين الأولى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال الإسرائيلى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.