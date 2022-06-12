السعودية تخصص 10 ملايين دولار لمواجهة تهديدات خزان «صافر»

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فى بيان، اليوم الأحد، إن المملكة دأبت على دعم جهود الأمم المتحدة لمواجهة وتجنب التهديدات الاقتصادية والإنسانية والبيئية المحتملة لناقلة النفط "صافر"، وتداعيات تسرب النفط منها، التى قد تسبب كارثة بيئية وملاحية كبيرة تهدد ساحل البحر الأحمر ومجتمعات الصيد والملاحة الدولية ودخول الغذاء والوقود والإمدادات المنقذة للحياة لليمن، مما سيفاقم الأوضاع الإنسانية، وسيهدد الدول المطلة على البحر الأحمر.

وأشار بيان المركز إلى أن المملكة حذرت فى أكثر من مناسبة أنه فى حال تسرب النفط من ناقلة "صافر" التى تحتوى على أكثر من مليون برميل، ولم تتم صيانتها منذ عام 2015، سيشهد العالم أكبر كارثة بيئية تهدد الحياة تحت الماء والثروة السمكية والتنوع البيولوجى جراء التسرب النفطى.

كما أهابت المملكة بالأمم المتحدة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان منع تسرب النفط، ونقله لمكان آمن، أو الاستفادة منه لصالح الشعب اليمنى، كما دعت السعودية المجتمع الدولى للمساهمة العاجلة لدعم هذه المبادرة ومنع حدوث كارثة بيئية خطيرة.