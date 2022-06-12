العالم يتجاوز 535 مليون إصابة بكورونا و22 ألف حالة يومية فى إيطاليا

جدة - نرمين السيد - وأشارت أحدث بيانات نشرها موقع جامعة جونز هوبكنز إلى أن إجمالى الإصابات وصل إلى 535 مليونًا و63 ألف حالة، فى حين ارتفع إجمالى عدد الوفيات إلى 6 ملايين و309 آلاف وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجى.
فى الوقت ذاته، أشارت بيانات الجامعة إلى عدد اللقاحات التى جرى توزيعها حول العالم، والتى بلغت 11 مليارًا و547 مليون جرعة.
وبحسب البيانات، سجلت إيطاليا 22458 إصابة بفيروس كورونا، و60 حالة وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة فى البلد الأوروبى إلى 17634065، والوفيات إلى 167365 حالة.
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