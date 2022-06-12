الأردن يحبط محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة من سوريا

وقال مصدر عسكرى مسؤول فى القيادة العامة فى بيان، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، اليوم الأحد - إن "هذه العملية تأتى انطلاقاً من الجهود التى تبذلها القوات المسلحة فى الحفاظ على أمن الوطن وحماية المواطن من آفة المخدرات".
وأشار إلى أن المراقبات الأمامية لقوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت مجموعة من الأشخاص قادمين من الأراضى السورية إلى الأراضى الأردنية، حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث تعاملت آليات رد الفعل السريع مع هذه المجموعة من خلال تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها فى القوات المسلحة الأردنية.
وبين المصدر، أنه وبعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على 154 كف حشيش و900 ألف حبة كبتاجون، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
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