نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر السعودية تحبط ثلاث عمليات لتهريب مخدرات في منفذها مع الأردن على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 12 يونيو 2022 01:09 مساءً - دوت الخليج :- تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية ضمن جهودها في التصدي لمحاولات التهريب من إحباط ثلاث عمليات لتهريب 302,255 ألف حبة كبتاجون بمنفذ الحديثة مع الاردن عثر عليها مخبأة في إرساليات وبصحبة ركاب قادمون إلى المملكة .

وأوضحت الهيئة، أنه عند خضوع عدد من الإرساليات للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية "الكلاب البوليسية" عثر على تلك الكميات مخبأة بطرق مختلفة، مشيرة إلى أنه في المحاولة الأولى تم ضبط (261,630) حبة كبتاجون كانت مخبأة داخل خزان وقود الشاحنة.

وأضافت الهيئة أن المنفذ تمكّن أيضـا من إحباط محاولة تهريب ثانية بعد العثور على (31,325) حبة كبتاجون مخبأة داخل مشدات طبية كان يرتديها المُهرب حول جسده، فيما تم في المحاولة الثالثة إحباط (9,300) حبة كبتاجون بعد أن قام المهرب بإخفائها بطريقة فنية في لوحات جدارية من الحجر.

وأوضحت الهيئة أنه بعد إتمام عمليات الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، وتم بفضل الله القبض عليهم وعددهم 3 أشخاص.

‎ وأكدت الهيئة أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة وصادراتها، وتقف بالمرصاد أمام محاولات المهربين، تحقيقا لأحد أبرز مهامها المتمثل ذلك في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات.

وأكدت الهيئة أنها تعمل على توحيد الجهود مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات للإسهام في فاعلية المنهجية المتبعة بين الجهتين؛ لمكافحة تهريب المخدرات بكافة أشكالها وأنواعها.

ودعت الهيئة في الوقت ذاته إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصـل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تتولى الهيئة من خلال هذه القنوات استقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة مع منح مكافأة مالية للمبلغ في حال صحة معلومات البلاغ.

واس