الخارجية اللبنانية تدين الاعتداء الإسرائيلى على مطار دمشق

جدة - نرمين السيد - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، الاعتداء الإسرائيلى على مطار دمشق الدولى وتعطيل العمل به، معتبرة أن فى ذلك عملا إرهابياً استهدف مرفقا مدنيا حيويا يلعب دورا هاما فى التخفيف من الأزمة التى يعيشها السوريون.





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