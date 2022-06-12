بوتين: روسيا دولة قوية ولها دور كبير فى العالم

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن "روسيا دولة قوية ولها دور كبير فى العالم"، مشددا على أهمية تضمان الشعب الروسى، وذلك وفق خبر عاجل أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.





وتحتفل روسيا، اليوم الأحد، بعيدها الوطنى المعروف بـ"يوم روسيا" والذى يعد من أهم أعياد البلاد الرسمية. ويعود تاريخ العيد الوطنى "يوم روسيا" إلى 12 يونيو عام 1990، عندما أعلن الرئيس الأسبق بوريس يلتسين "إعلان سيادة روسيا الاتحادية"، وتقام فى هذا اليوم - الذى يعد عطلة رسمية - الفعاليات الاحتفالية والحفلات الموسيقية فى جميع أنحاء البلاد.

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