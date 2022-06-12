سريلانكا تعتزم شراء النفط الروسى لحل أزمة الوقود

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة "كولومبو بيدج" المحلية اليوم الأحد، عن رئيس الوزراء قوله - فى تصريحات صحفية - إنه سيبحث أولاً عن مصادر أخرى، لكنه سيكون منفتحًا على شراء المزيد من النفط الخام من موسكو.. مؤكدا أن بلاده بحاجة ماسة إلى الوقود، وتحاول حاليًا الحصول على النفط والفحم من الموردين التقليديين للبلاد فى الشرق الأوسط.

وبالنسبة إلى تصريحات وزير الطاقة السريلانكى بأن بلاده اشترت قبل أسبوعين شحنة تزن 90 ألف طن مترى (99 ألف طن) من الخام الروسى لإعادة تشغيل مصفاة التكرير الوحيدة لديها، قال رئيس الوزراء إنه لا يعرف ما إذا كان هناك المزيد من الطلبات فى الفترة المقبلة أم لا.

واعترف ويكرمسينجه بأن الأزمة فى سريلانكا كانت من صنعها وحدها حيث ألقى الكثير باللوم على سوء الإدارة الحكومية، والتخفيضات الضريبية الكبيرة فى عام 2019، والأخطاء السياسية التى دمرت المحاصيل والهبوط الحاد فى السياحة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضاف أن الحرب فى أوكرانيا تزيد الأمر سوءًا وأن النقص الحاد فى الغذاء قد يستمر حتى عام 2024 كما أن روسيا عرضت القمح أيضًا على سريلانكا، لافتا إلى أنه سيكون على استعداد لقبول المزيد من المساعدة المالية من الصين، على الرغم من الديون المتزايدة على البلاد.

وأوضح رئيس الوزراء أن حكومته تجرى محادثات مع الصين بشأن إعادة هيكلة ديونها بينما كانت بكين قد عرضت فى وقت سابق إقراض المزيد من الأموال للبلاد لكنها أحجمت عن خفض الديون، ربما بدافع القلق من أن مقترضين آخرين سيطالبون بنفس الإعفاء.

وتسعى سريلانكا أيضًا إلى الحصول على مساعدة مالية من برنامج الغذاء العالمى، الذى قد يرسل فريقًا إلى البلاد قريبًا، ويعتمد ويكرمسينجه على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولى، ولكن حتى فى حالة الموافقة عليها، فإنه لا يتوقع أن يرى أموالًا من الحزمة حتى أكتوبر فصاعدًا.