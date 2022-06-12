إصابة 22 شخصا فى هجوم صاروخى على تشورتكوف الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس إدارة إقليم ترنوبل الأوكرانى فولوديمير ترش، اليوم الأحد، أن القوات الروسية شنت هجوما صاروخيا على منطقة تشورتكوف ليلاً، ما أدى إلى إصابة 21 شخصًا بالإضافة إلى طفل يبلغ من العمر 12 عامًا.





ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، عن ترش قوله فى إفادة صحفية :" تم تنفيذ هجوم صاروخى فى منطقة ترنوبل، وتحديداً فى مدينة تشورتكوف حيث تم تدمير جزء من منشأة عسكرية، وتضرر أربعة مبانٍ مدنية من خمسة طوابق، وتم نقل 22 مصابا إلى المستشفى، ومن بينهم طفل يبلغ من العمر 12 عامًا". وأدت الانفجارات إلى قطع الغاز الطبيعى فى شورتكوف وبيلا فيما تم إنقاذ 12 شخصًا، من بينهم طفلان من تحت الأنقاض. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أعلن 24 فبراير الماضي، شن عملية خاصة فى أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكرى بين الطرفين فى عدة مناطق بأوكرانيا.

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