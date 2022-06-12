3 انفجارات متتالية فى ثلاث ولايات بأفغانستان

جدة - نرمين السيد - وبحسب شبكة "طلوع نيوز" المحلية الأفغانية، نجم تفجير قندوز عن متفجرات زرعت داخل عربة فواكه، إلا أنه لم يسفر عن خسائر بشرية. فيما أصيب طفل فى مدينة فايز أباد، عاصمة بدخشان، بعدما تعرضت سيارة عسكرية تابعة لحكومة طالبان لانفجار قنبلة على جانب الطريق، حسبما أفاد مسؤولون بالولاية.
كما أكدت تقارير تفجير مركبة تابعة لطالبان فى أسد آباد، عاصمة ولاية كونار، دون تأكيد رسمى.
وكان انفجار استهدف حافلة صغيرة فى كابول، أمس السبت، ما أسفر عن مقتل 3 مدنيين. وأعلنت طالبان أنها قتلت 8 عناصر من تنظيم داعش الإرهابى خلال معركة بالأسلحة النارية استمرت لساعات فى ولاية تخار.
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