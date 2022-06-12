أسلحة أمريكية وأوروبية.. ضربة روسية جديدة فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وكان الطيران الحربى الروسى قصف أمس السبت، 48 نقطة تمركز للقوات الأوكرانية، حيث تم القضاء على أكثر من 170 عنصرا من القوميين، وتدمير 5 دبابات ومخزن للأسلحة.

كما تم القضاء على أكثر من 300 عنصر من "القوميين الأوكرانيين" فى عمليات قصف بالصواريخ والمدفعية خلال العمليات العسكرية اليوم الماضى، بالإضافة إلى تدمير بطاريتين لصواريخ "جراد"، و9 مخازن أسلحة ووقود.